قتلى مدنيون بتصعيد النظام قصفه لأرياف إدلب وحماة وحلب

قال ناشطون سوريون وعناصر في الدفاع المدني إن قتلى مدنيون وجرحى سقطوا في قصف جوي جديد نفذته قوات النظام السوري على مدينة معرة النعمان في ريف إدلب وأخرى طالت مدينة الأتارب بريف حلب الجنوبي.

وذكرت الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن رجلا وامرأة قتلا وأصيب آخرون، جراء قصف الطيران الحربي بغارتين جويتان لمدينة الأتارب صباح الخميس.

كما أشار ناشطون إلى أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب آخرون في غارات جوية على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، فيما لفت آخرون إلى أن النظام شن أكثر من سبع غارات طالت قرى في ريفي حماة وإدلب.

وقال الناشط والإعلامي السوري هادي العبدالله إن طائرات مروحية للنظام "قصفت المنازل السكنية في مناطق ريف حماة الشمالي بالبراميل المتفجرة، بالتزامن مع قصف مدينة كفرنبل في ريف ادلب براجمة صواريخ محملة برؤوس عنقودية".