قتلى من الجيش السوري في هجوم لداعش في حمص

افادت مصادر اعلامية سورية بمقتل 4 عناصر من قوات النظام في هجوم مسلح شنه عناصر من تنظيم داعش الارهابي بريف حمص

وقالت التقارير ان تنظيم داعش شن هجوما مسلحا مستخدما الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية على نقاط اللواء131 التابعة للفرقة 18 على أطراف بادية تدمر بريف حمص الشرقي

واكدت مقتل الملازم أول أحمد العرجان المنحدر من مدينة دير الزور، 3 عناصر آخرين وفق موقع اوغاريت بوست السوري المعارض

وياتي الهجوم بعد عملية مسلحة نفذها التنظيم المتطرف في 30 كانون الأول / ديسمبر الماضي، عندما هاجم مسلحون بالأسلحة الرشاشة 3 نقاط للفرقة 18 التابعة لقوات الحكومة في ذات المنطقة المشار اليها مستغلين الأجواء الضبابية، ما أسفر عن مقتل 9 عناصر وإصابة 7 آخرين على الأقل.