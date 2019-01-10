قتلى من الصف الأول بانفجار استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند باليمن

أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم جوي بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة العند في لحج

أفاد مراسلنا في اليمن، بأن انفجارا استهدف معسكر العند بمحافظة لحج، اليوم الخميس، خلف 4 قتلى و8 مصابين، حسب المعطيات الأولية.

كذلك تحدثت المعلومات الأولية عن مقتل قيادات عسكرية يمنية حكومية، وإصابة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن بحري عبد الله سالم على النخعي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الزنداني، ورئيس جهاز الاستخبارات محمد صالح طماح، والقائد العسكري البارز جواس.

من جانبهم أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم جوي بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة العند في لحج.

وتعد قاعدة العند من أهم وأكبر القواعد العسكرية باليمن، وتقع في منطقة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد.

وتتزامن هذه التطورات مع تبادل التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة وجماعة "أنصار الله" الحوثيين من جهة أخرى الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة.