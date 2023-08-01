قتلى من داعش إثر هجوم على قافلة نفط شرقي حماة

أسفر هجوم مسلح شنه عناصر من تنظيم داعش، استهدف قافلة صهاريج نفط في منطقة ريف الرقة الجنوبي في سوريا، عن مقتل ثلاثة مسلحين من التنظيم على الأقل، وكذلك مقتل سائقين اثنين مع مرافقيهما.

وقامت وحدات من الجيش السوري بالتصدي للهجوم، الذي وقع مساء أمس الاثنين، على طريق سلمية - الرقة في ريف حماة الشرقي، وتمكنت من إحباط محاولة قطع الطريق وصد المسلحين.

ونتج عن الهجوم انفجار أربع صهاريج نفط ومقتل سائقين اثنين مع مرافقيهما.

ووقع الهجوم على طريق حمص - الرقة بالقرب من منطقة المجبل في ريف مدينة سلمية الشمالي الشرقي في سوريا.

وبعد الهجوم، طلبت القوات العسكرية المرابطة في المنطقة تعزيزات عسكرية نظرًا لتصاعد وتيرة الاشتباكات.

وتمكنت وحدات المساندة في الجيش من إحباط محاولة قطع الطريق وتصفية وإصابة عدد من مسلحي تنظيم "داعش"، وانسحب المتبقين منهم باتجاه البادية الشرقية لحماة.

وأشار المصدر إلى أن مسلحي تنظيم "داعش" يتلقون دعمًا كبيرًا من قبل جيش الاحتلال الأمريكي، الذي يسيطر على منطقة التنف وباديتها المحيطة في أقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص.

وقامت القوات الأمريكية بتجنيد المسلحين في معسكرات تدريب في قاعدة التنف غير الشرعية، وتزويدهم بمعدات عسكرية ولوجستية عبر طرق فرعية إلى ريفي الرقة وحماة.

وفي الأيام القليلة الماضية، نفذت الطائرات الحربية الروسية سلسلة غارات جوية استهدفت مقارًا تابعة لتنظيم "داعش" بين باديتي حماة والرقة، مما أدى إلى تدمير عدة مقار وآليات تابعة للتنظيم

