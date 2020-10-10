قتلى وتدمير عمارتين بانفجار انبوب غاز في الجزائر

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات ضحايا انفجار الغاز الذي خلف مقتل 5 أشخاص ودمر بنايتين بشكل كامل في مدينة البيض الجزائرية.

وقالت الحماية المدنية إن الانفجار الناجم عن تسرب الغاز وقع على الساعة 13:40 بالتوقيت المحلي داخل أحد المنازل بمنطقة الرقاصة في مدينة البيض.

انفجار قوي للغاز يخلف وفاة 5 أشخاص وانهيار كلي لثلاث بنايات بولاية #البيض pic.twitter.com/uFGfks0LGC — #موح_مول_الطابله (@alcaponi_dz) October 10, 2020

وأضافت أنه تم انتشال 5 جثث بينهم طفل، فيما تجري معالجة 16 شخصا أصيبوا في الحادث.

وتسبب الحادث بانهيار كلي لبنايتين من طابقين، وانهيارات جزئية في 6 بنايات أخرى.