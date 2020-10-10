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قتلى وتدمير عمارتين بانفجار انبوب غاز في الجزائر

منشور 10 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 03:51
قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات ضحايا انفجار الغاز
قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات ضحايا انفجار الغاز

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات ضحايا انفجار الغاز الذي خلف مقتل 5 أشخاص ودمر بنايتين بشكل كامل في مدينة البيض الجزائرية.

وقالت الحماية المدنية إن الانفجار الناجم عن تسرب الغاز وقع على الساعة 13:40 بالتوقيت المحلي داخل أحد المنازل بمنطقة الرقاصة في مدينة البيض.

وأضافت أنه تم انتشال 5 جثث بينهم طفل، فيما تجري معالجة 16 شخصا أصيبوا في الحادث.

وتسبب الحادث بانهيار كلي لبنايتين من طابقين، وانهيارات جزئية في 6 بنايات أخرى.

 

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