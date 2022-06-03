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قتلى وجرحى إثر خروج قطار عن مساره في ألمانيا (فيديو)

منشور 03 حزيران / يونيو 2022 - 01:58
قتلى وجرحى إثر خروج قطار عن مساره في ألمانيا

قتل 3 أشخاص على الاقل واصيب عدد آخر بجروح خطيرة الجمعة، إثر خروج قطار عن مساره في جبال الألب جنوبي ألمانيا.

وقالت الشرطة الاتحادية الالمانية ان القطار المتجه إلى ميونيخ انحرف عن مساره في بورغرين، قرب منتجع بلدة غارمش بارتنكيرشن.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية عن الحكومة المحلية في غارمش- بارتنكيرشن، قولها إن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا وأصيب كثيرون بجروح خطيرة.

ولم يتضح على الفور سبب وقوع الحادث، فيما تم إغلاق الخط الفاصل بين غارمش - بارتنكيرشن وأوبراو، شمالي موقع الحادث.

كلمات دالة:ألمانيا

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