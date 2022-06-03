قتلى وجرحى إثر خروج قطار عن مساره في ألمانيا (فيديو)

قتل 3 أشخاص على الاقل واصيب عدد آخر بجروح خطيرة الجمعة، إثر خروج قطار عن مساره في جبال الألب جنوبي ألمانيا.

وقالت الشرطة الاتحادية الالمانية ان القطار المتجه إلى ميونيخ انحرف عن مساره في بورغرين، قرب منتجع بلدة غارمش بارتنكيرشن.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية عن الحكومة المحلية في غارمش- بارتنكيرشن، قولها إن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا وأصيب كثيرون بجروح خطيرة.

🇩🇪 Another shocking train accident today.

Three people died and several others were injured in the derailment of a DB regional train in Germany, near Garmisch-#Partenkirchen in the Bavarian Alps. pic.twitter.com/oWwxSukJdI — Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) June 3, 2022

ولم يتضح على الفور سبب وقوع الحادث، فيما تم إغلاق الخط الفاصل بين غارمش - بارتنكيرشن وأوبراو، شمالي موقع الحادث.