منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 09:39 الهجوم حدث في منطقة مكاتب تابعة لدار المسنين © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند 3 نقاط اتفقت “قطر والسعودية” عليها لحل الأزمة الخليجية قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل دار للمسنين في رود آيلاند الأمريكية البرلمان الالماني: حظر كامل لـ حزب الله أوغلو رئيسًا لحزب" المستقبل" بالاجماع الوفاق توافق على تفعيل اتفاقية اردوغان - السراج Loading content ...