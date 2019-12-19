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قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل دار للمسنين في رود آيلاند الأمريكية

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 09:39
الهجوم حدث في منطقة مكاتب تابعة لدار المسنين
الهجوم حدث في منطقة مكاتب تابعة لدار المسنين

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