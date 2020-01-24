قتلى وجرحى باطلاق نار في بلدة المانية

اعلنت الشرطة الالمانية مقتل 6 أشخاص بإطلاق نار في بلدة روت آم سي

وقالت تقارير متطابقة إن عملية واسعة يجري تنفيذها حاليا جنوبي البلدة، بعد تأكيد إطلاق النار فيها.

​وذكرت الشرطة أنه تم اعتقال مشتبه به، مشيرة إلى أن الحادث يبدو مرتبطا بـ "علاقة شخصية".

وأشارت إلى أنها اعتقلت "مشتبها به"، مضيفة أن "الدلائل الأولية تشير إلى أن دوافع إطلاق النار (شخصية)".

وقال ناطق باسم شرطة منطقة آلين، إن المشتبه اعتقل بعد إطلاق النار، مضيفا أنه ليس بمقدوره تحديد عدد القتلى بدقة.

وتابع قائلا: "اعتقلنا مشتبها، والمعلومات الأولية تشير إلى أن الضحايا والمشتبه به يعرفون بعضهم البعض"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

جدير بالذكر أن موقع "فوكاس أونلاين" الألماني، كان قد ذكر أن الحصيلة الأولية لحادث إطلاق النار في بلدة "روت آم سي"، هي 6 قتلى.

وأفادت وكالة "دي بي أي" وصحيفة "بيلد" أن ستة أشخاص قتلوا في إطلاق النار، فيما أكد متحدث باسم الشرطة لفرانس برس أن "عددا" من الأشخاص جرحوا وأن أكثر من شخص قتلوا "على الأرجح".