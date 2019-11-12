قتلى وجرحى بالرصاص التركي قرب "عين العرب"

سقط قتلى وجرحى اليوم الثلاثاء خلال احتجاجات على دخول دورية تركية قرية عليشار قرب عين العرب السورية.

وقام الأهالي برشق العربات التركية في الدورية التركية الروسية المشتركة بالحجارة لدى دخولها القرية، وبحسب مراسلنا، تسببت المواجهات في سقوط قتلى وجرحى.

وقالت وكالة "هاوار" الكردية إن الدورية ردت على احتجاجات الهالي بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع في قرية كوربينكار جنوب شرقي مدينة كوباني.

وتعرضت العربات التركية في الدوريات الروسية التركية المشتركة، ولاسيما الدورية الأخيرة التي تم تسييرها يوم الجمعة، لاعتداءات متكررة من محتجين أكراد، في ما وصفته الإدارة الذاتية الكردية بأنه "موقف عفوي" ناجم عن "فظائع تركيا ومرتزقتها في المناطق التي تحتلها" في الشمال السوري.