قتلى وجرحى بانفجار خط غاز بولاية تكساس الأميركية

قتل شخصان، وأصيب ثلاثة آخرون، في انفجار خط للغاز، الاثنين، بمقاطعة كولين الواقعة في ولاية تكساس الأميركية، بحسب ما أفادت شبكة "أي بي سي".

ووفقا لقائد شرطة مدينة فارمرسفيل في مقاطعة كولين، فإن ضحايا الانفجار كانوا متعاقدين مع شركة أتموس للطاقة، وكانوا يخدمون خط الغاز في المنطقة عندما وقع الانفجار.

وقال مراسل الشبكة من موقع الانفجار، حيث كانت تتواجد عربات الإطفاء والعديد من وكالات إنفاذ القانون، إن الحادث أودى بحياة شخصين وأصيب ثلاثة بإصابات بالغة الخطورة.

وأصدرت شركة أتموس للطاقة بيانا نعت فيه الضحايا، لكنها لم تعلن عن سبب الانفجار، فيما طلب المسؤولون من السائقين تجنب المنطقة.

وقالت الشركة: "يواصل خبراؤنا الفنيون المدربون بشكل مكثف العمل مع أقسام مكافحة الحرائق وعناصر الاستجابة الأولية لمراقبة الوضع والتأكد من أن المنطقة آمنة".