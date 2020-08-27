انفجار في الحسكة السورية يودي بحياة شخصين

قتل شخصان على الأقل وجرح نحو ستة آخرين في بلدة رأس العين في ريف الحسكة جراء انفجار دراجة نارية مفخخة.

وذكرت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن انفجارا عنيفا هز المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا، نجم عن دراجة نارية كانت مركونة قرب محل تجاري عند دوار البريد الذي سبق أن شهد انفجارا مماثلا في وقت سابق.

وتشهد المدينة إضافة إلى ما تعرف بمنطقة "نبع السلام" في المنطقة التي تسيطر عليها تركيا، انفجارات متتالية بالمفخخات، وفي 23 من يوليو الماضي قتل 4 أشخاص وجرح آخرون بانفجار سيارة مفخخة قرب دوار الجوزة ومبنى المجلس المدني في مدينة رأس العين، وكانت مدينة تل أبيض شهدت في السابع من الشهر ذاته انفجارا عند ساحة الفرن قرب مبنى الأمن الجنائي (مقر الفصائل الموالية لتركيا) أدى إلى مقتل 6 أشخاص, وجرح 15 شخص آخرين.

وفي 22 من الشهر الجاري هز انفجار دراجة نارية مفخخة بلدة "سلوك" الخاضعة أيضا لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، لها في القطاع الشمالي لمحافظة الرقة.