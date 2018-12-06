قتلى بهجوم ضد مقرّ قيادة الشرطة في مدينة جابهار الايرانية -فيديو

انفجار في مدينة تشابهار جنوبي إيران

أوقع هجوم اسخدمت فيه سيارة مفخخة واستهدف مقرّ قيادة الشرطة في مدينة جابهار بجنوب شرق إيران، عدداً من القتلى والجرحى صباح الخميس، حسب ما أوردت وسائل إعلام إيرانية عدة.

وأفاد التلفزيون الرسمي في شريط إخباري أن “ثلاثة أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون” في هذا “الهجوم الإرهابي”، فيما ذكرت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية أن الهجوم نُفذ بسيارة مفخخة.

وقال التلفزيون الإيراني انه سمع إطلاق نار عقب الانفجار. فيما ترددت أنباء عن مقتل قائد شرطة المدينة خلال الهجوم. لكن الحرس الثوري سارع لنفي ذلك.