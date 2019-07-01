قتلى وجرحى بانفجار قرب وزارة الدفاع الأفغانية في كابول

هز انفجار ضخم الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول الاثنين فيما شوهد تصاعد عمود من الدخان الأسود فوق المدينة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن شخصا على الأقل قتل، فيما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار إن ما لا يقل عن 68 شخصًا على الأقل أصيبوا في الانفجار كابول.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن الصوت هز المبنى، فيما أكد مسؤول الشرطة بكابول وقوع انفجار ولكنهم لم يذكروا تفاصيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن الانفجار وقع في منطقة كثيفة السكان تضم وزارة الدفاع.