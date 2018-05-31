لا تزال مدينة جرابلس خاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة المدعومة تركيا

أفاد نشطاء محليون في مواقع التواصل الاجتماعي بسقوط قتلى وجرحى جراء تفجير دراجة نارية مفخخة وسط مدينة جرابلس شمال سوريا.

وأوضح النشطاء أن التفجير وقع اليوم في سوق قرب كراج جرابلس، وأسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين على الأقل، حسب المعلومات الأولية

ولا تزال مدينة جرابلس الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي خاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة المدعومة تركيا، بعد طرد مسلحي "داعش" منها جراء عملية "درع الفرات" في عام 2016.