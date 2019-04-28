قتلى وجرحى بقصف جوي عنيف يستهدف مواقع في العاصمة الليبية

ذكرت تقارير إخبارية ليبية محلية في وقت متأخر من مساء السبت، أن العاصمة الليبية تعرضت لقصف جوي عنيف استهدف عددا من المناطق في طرابلس.

ودعى المستشفى الميدان في طرابلس، الأطباء التابعين للسرية الطبية بوزارة الدفاع، إلى الالتحاق بأعمالهم، على وجه السرعة، مشيرة أن عدد الأطباء يبلغ 1000 طبيب. وقالت مصادر محلية قريبة من المرافق الطبية أن عدد قتلى القصف الجوي، بلغ أكثر من 3 قتلى و34 جريحا،وفقا لموقع المشهد الليبي الإخباري.

وكانت التقارير قد أفادت بأن القصف الجوي تركز في منطقة الفلاح واستهدف مخزن ذخيرة في معسكر القعقاع جنوب العاصمة طرابلس.

ونقلت مواقع إخبارية ليبية عن شهود عيان قولهم إن عدد الغارات تجاوز الـ9 غارات حتى الآن، وأضافوا أن القصف شمل أيضا منطقة عين زارة دون تحديد للموقع المستهدف، وكذا على منطقة مشروع الهضبة.

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك بعد أن أطلقت قوات خليفة حفتر يوم 4 نيسان/أبريل عملية عسكرية هدفها السيطرة على العاصمة طرابلس . (د ب أ)