قتلى وجرحى بينهم جنود أتراك بانفجارة شمال سوريا

لقي عدد من الجنود الأتراك وعناصر من الفصائل المسلحة السورية الموالية لأنقرة مصرعهم وجرح آخرون بانفجار سيارة مفخخة في قرية الأهراس بريف رأس العين في شمال شرقي سوريا.

وأفادت وكالة "سانا" السورية بوقوع قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة اليوم الخميس في رأس العين بمنطقة تابعة لسيطرة الفصائل المسلحة الموالية لتركيا

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن) نقلا عن مصادر محلية إنه تم سماع دوي انفجار عنيف ضرب قرية أهراس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ضمن منطقة المناجير التابعة لريف رأس العين بشمال الحسكة، وتبين أنه ناجم عن آلية مفخخة استهدفت القوات التركية وأحد الفصائل الموالية لها، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، بينهم جنود أتراك.