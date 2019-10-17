قتلى وجرحى جراء زلزال في جنوب الفلبين

قالت السلطات الفلبينية اليوم الخميس إن 3 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم، وأصيب العشرات عندما ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة جنوب البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية الفلبينية للتعامل مع الكوارث، مارك تيمبال، أن شخصين قتلا وأصيب 18 آخرين بانهيار أرضي في‭‭ ‬‬بلدة ماجسايساي بإقليم دافو ديل سر، في حين تضررت 15 بناية، منها مراكز للتسوق ومدارس ومجالس بلدية.

وقال رئيس بلدية تولونان في إقليم نورث كوتاباتو، ريويل ليمبونجان، إن طفلة عمرها 7 أعوام لقيت حتفها عندما انهار جدار في منزلها.