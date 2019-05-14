قتلى وجرحى في تفجير استهدف مركزا حكوميا بالصومال

قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون، الثلاثاء، في تفجير انتحاري استهدف مركزا حكوميا وسط العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب مصدر أمني وشهود عيان.

وقال مصدر بالشرطة، للأناضول، إن انتحاريا فجّر سيارة مفخخة داخل مقر ناحية "ورطيغلي"، ما أدّى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف العاملين.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن حصيلة الضحايا الأولية تشير إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

من جهته، أفاد أحد شهود العيان، إنه رأى 4 جثث ملقاة في مقر الناحية.

وأكد المصدر أن عدد المصابين بلغ نحو 10 أشخاص على الأقل، مشيرًا أن بينهم موظفين حكوميين.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية أية بيانات حول الهجوم، فيما لم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عنه.