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قتلى وجرحى في صفوف الحشد الشعبي بهجوم داعشي شمالي العراق

قتلى وجرحى في صفوف الحشد الشعبي بهجوم داعشي شمالي العراق
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