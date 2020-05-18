قتلى وجرحى في عملية إرهابية في الشيخ زويد شمال سيناء في مصر

شن مسلحون هجوما إرهابيا ليلة الأحد في منطقة الشيخ زويد شمال سيناء في مصر.

وأفادت مصادر محلية بمقتل 3 أشخاص وجرح 10 آخرين في هجوم على إحدى قرى المنطقة.

وأضافت المصادر أن القرية التي استهدفت تدعى "قبرعمير"، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ ضد السكان بزعم تعاونهم مع قوات الأمن المصرية.

يذكر أن الجيش المصري أعلن قبل أيام عن تصفية 13 مسلحا في عملية بإحدى المزارع بشمال سيناء.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية يوم الجمعة الماضي إنه: "استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل 7 فرد تكفيري أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزتهم على بنادق آلية، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعا".

وتشهد محافظة شمال سيناء حملة عسكرية كبيرة تشنها القوات المصرية ضد جماعات وتنظيمات مصنفة "إرهابية"، على رأسها "ولاية سيناء" المعروفة قبل مبايعتها "داعش" بـ"أنصار بيت المقدس"، والمسؤولة عن هجمات عديدة على رجال الأمن والمسؤولين في المنطقة. (RT)