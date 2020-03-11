قتلى وجرحى في محافظة طرطوس السورية بينهم جنود روس

قتل 3 أشخاص وأصيب 7 أخرون بجروح، بينهم جنود من القوات الروسية، في محافظة طرطوس غرب سوريا، وسط أنباء عن استهداف المركبة الروسية بعبوة ناسفة.

وقال قائد شرطة محافظة طرطوس في تصريح صحافي إن 3 أشخاص قتلوا بينهم جندي روسي وإصابة 7 أخرين، من بينهم عنصران روس جراء اصطدام مركبة عسكرية روسية بسيارة نقل صغيرة على طريق القدموس -بانياس في ريف محافظة طرطوس الشرقي”.

ونفى مصدر مقرب من قوات النظام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استهداف العربة العسكرية الروسية بعبوة ناسفة في منطقة بارمايا بريف طرطوس، موضحا أن كل ما جرى هو عبارة عن حادث سير عادي ولا يحمل أي دلالات أخرى.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نقلت أن “ما جرى في طرطوس اليوم، هو عملية استهداف نفذها تنظيم “الدولة” على دورية للجيش الروسي قرب بانياس لاغتيال ضابط روسي رفيع المستوى”. ( وكالات)