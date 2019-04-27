قتلى وجرحى في هجوم على كنيس يهودي في كاليفورنيا الاميركية

منشور 27 نيسان / أبريل 2019 - 08:35
هجوم على كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا
هجوم على كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا

اعتقلت الشرطة الاميركية شخص اطلق النار على كنيس يهودي في ولاية كاليفورنيا الاميركية 

وقالت مصادر ان شخص واحد على الاقل لقي حتفه فيما اصيب اخرون 

ولم تتضح هوية المهاجم ولا دوافعه 

وكان قائد الشرطة قد ذكر في تدوينة سابقة أنه تم التعامل مع شخص مسلح، في المنطقة المحيطة بالمعبد، وأن الشرطة أغلقت الطريق المؤدي له، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر حتى تقوم الشرطة بواجبها.

وفي تدوينة أخرى، طلب قائد الشرطة من المواطنين البقاء بعيدا عن موقع الحادث، وأنه يجري التعامل مع الموقف وعلاج المصابين، مطالبا الجميع بعدم نشر أي معلومات غير موثقة، لأن الوضع يمكن أن يتغير.

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