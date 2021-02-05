قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مركز للشرطة العراقية

قتل وأصيب 3 عناصر من الشرطة العراقية، مساء امس الجمعة، في هجوم مسلح بقضاء داقوق بمحافظة كركوك، حسبما ما أفاد مراسل الغد.

وذكرت صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن عناصر من تنظيم داعش هاجمت القوات الأمنية في داقوق من 3 محاور من قرية تل الرابعة وقرية مطيج وقرى حفتغار.

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يأتي ذلك عقب إعلان وكالة الاستخبارات العراقية، الجمعة، عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين وضبط أوكار تابعة لداعش في كركوك.

هجوم على الاستخبارات

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، بحسب (واع)، أنه من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على 6 إرهابيين بمناطق مختلفة من محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وعملهم بما يسمى قاطع دجلة ونينوى وفرقة الفرقان تحت كنى وأسماء مختلفة”.

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وأشار البيان إلى أنه “تم ضبط 6 أوكار تابعة لعصابات داعش في قضاء الحويجة وداقوق احتوت على عدد من العبوات الناسفة والاسلحة الخفيفة ومواد لوجستية (غذائية وطبية) وجهازي اتصال ودراجة نارية يستخدمها الإرهابيون للتنقل”، مبينا أن “أحد الأوكار المضبوطة تعتبر كنقطة اتصال بين الإرهابيين القادمين من جميع المحافظات الى محافظة كركوك”.

وتابع أنه “تم تدوين أقوال الارهابيين بالاعتراف ورفع المواد المتفجرة وردم الأوكار بدون حادث يذكر”.