قتلى وجرحى من الجيش السوري بإنفجار شرق السويداء

أفاد مصدر عسكري بوقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوري، اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المسلحين في الريف الشرقي لمحافظة السويداء أثناء عملية تمشيط للمنطقة.

وقال المصدر إن انفجار العبوة وقع أثناء عملية تمشيط كان يقوم بها الجيش السوري في مزارع الخطيب شرق قرية طربا في الريف الشرقي لمحافظة السويداء.

من جهة أخرى قال مصدر، إن أربعة أشخاص قتلوا اليوم على يد مجهولين في مدينة درعا بجنوبي سوريا.

يشار إلى أن انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف أمس السبت خلال اقتحام عناصر من الجيش السوري مركزا للمسلحين في بلدة مليحة العطش بريف درعا، ما أسفر عن إصابة 5 من الجنود.

وتنتشر في محافظة درعا العديد من الخلايا النائمة للمسلحين، على الرغم من تحرير المحافظة العام الماضي، عبر مصالحة برعاية روسية، ضمنت خروج من لا يرغب من المسلحين البقاء في درعا إلى إدلب.