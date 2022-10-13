17 قتيلا من الجيش السوري بإنفجار عبوة ناسفة بريف دمشق

أفادت مصدر عسكري سوري، بسقوط 18 قتيلا وإصابة آخرين بجروح، من جنود وضباط الجيش، اليوم الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة كانت تقلهم على طريق عام بريف دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي مقره في لندن، تسبب انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة مبيت كانت تقل جنودا وضباطا من الجيش السوري، بمقتل 17 شخصا، وإصابة آخرين بجروح، وصفت بعضهم بالخطيرة.

وأضاف المرصد، أن الإنفجار وقع في منطقة (الصبورة/ 16 كيلومترا جنوب غرب دمشق)

وفي شباط/ فبراير الماضي، أفادت وزارة الدفاع السورية بمقتل جندي وجرح 11 آخرين بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون ضمن حافلة مبيت عسكرية بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قتل 14 شخصا ووقع عدد من الجرحى جرّاء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق.

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