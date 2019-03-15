قتلى وجرحى من الجيش اليمني بنيران "صديقة" بالجوف

سقط قتلى وجرحى من قوات الجيش اليمني، في قصف جوي نفذته مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية الخميس، على موقع تابع لهم شمال شرق البلاد.

وأفاد مصدر عسكري بالجوف بأن غارة جوية للتحالف، استهدفت أعلى قمة "جبل الربعة" الاستراتيجي الخاضع لسيطرة القوات الحكومية في محافظة الجوف.

وأضاف المصدر لـ"عربي21" مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الضربة أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة ما يزيد عن 5 أخرين.

ووفق المصدر فإن هذا الموقع الاستراتيجي، تم السيطرة عليه من قوات اللواءين الأول والتاسع حرس حدود قبل أشهر.

وأشار المصدر العسكري إلى أن قصف التحالف لقوات الجيش جاءت في وقت كانت تخوض مواجهات شرسة مع الحوثيين، وأسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين. مؤكدا أن الغارة وقعت على بعد أقل من كيلومتر من خط الاشتباك مع الحوثيين ما أحدث ارباكا في صفوف القوات الحكومية.

كما أبدى استغرابه من قصف التحالف للموقع التابع للجيش الذي يشكل أهمية عسكرية مهمة، كونه يسيطر على خطوط التماس مع الحوثيين بين منطقتي اليتمة والبقع شرق صعدة.

فضلا عن ذلك، يتحكم بخط الإمداد التابع للحوثيين القادم من مدينة صعدة، حيث المعقل الرئيس لهم، باتجاه جبال شعير الاستراتيجية التي تفصل بينها وبين محافظة الجوف.

كما أسفرت المواجهات بين قوات الجيش الوطني والحوثيين عن مقتل 4 جنود وإصابة أخرين، فيما سقط العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح ووقوع أخرين في الأسر. حسبما ذكره المصدر

وفي الأعوام الماضية، تعرضت مواقع القوات الحكومية، لغارات جوية مماثلة من طيران التحالف الذي تقوده الرياض، أوقعت قتلى وجرحى من الجنود، قيل إنها خاطئة.

عربي21