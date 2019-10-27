قتلى وجرحى من الوحدات الكردية والجيش التركي في رأس العين

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل عسكري تركي وإصابة 5 آخرين بجروح في هجمات لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية بالقرب من رأس العين بشمال سوريا.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الأحد، أن الوحدات الكردية قصفت مجموعة من العسكريين الأتراك الذين كانوا يقومون بالاستطلاع والمراقبة في منطقة رأس العين.

وأوضحت أن الجنود تعرضوا للقصف بالصواريخ وقذائف مورتر وإطلاق النار من الرشاشات الثقيلة "دوشكا".

وأكدت أن القوات التركية "ردت بشكل مناسب دفاعا عن نفسها وتم تدمير الأهداف المحددة".

أفاد نشطاء سوريون معارضون بأن 15 شخصا على الأقل قتلوا جراء اشتباكات عنيفة تدور على عدة محاور شمال البلاد بين المقاتلين الأكراد، والمسلحين المدعومين من تركيا.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، أمس السبت، أن الاشتباكات العنيفة بين "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية و"الجيش الوطني السوري" المدعوم من أنقرة اندلعت على ثلاثة محاور في منطقتي باب الخير ومريكيز التابعتين لبلدة أبو راسين، بالإضافة إلى قرية الداودية الواقعة عند طريق رأس العين-تل تمر.

وقال المرصد إن الجبهات ممتدة من أبو راسين إلى قرى غرب تل أبيض وإلى الداخل بالقرب من الطريق الدولي عند منطقة عالية، لافتا إلى أن الهجمات لم تتوقف منذ اندلعت الاشتباكات.

وحسب المرصد أسفرت الاشتباكات عن مقتل 6 من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" وتسعة آخرين من "الجيش الوطني السوري" على الأقل.

وأكد "المرصد" أن قوات الجيش السوري دخلت أبو راسين الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد بالتزامن مع الاشتباكات، بالإضافة إلى وصول وحدات من الجيش السوري إلى قرية أم الكيف التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن تل تمر على الطريق المؤدي إلى رأس العين، وذلك بالتزامن مع توجه رتل ضخم للقوات التركية والمسلحين الموالين لها من قرية أم العصافير إلى مناطق الاشتباكات.

ويأتي ذلك على الرغم من إعلان أنقرة عن تعليق عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد شرق الفرات، بفضل الاتفاق المبرم بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.