قتلى وجرحى من قوات الاسد بانفجار حقل الغام لداعش

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، مقتل 7 من عناصر قوات النظام السوري والميلشيات الموالية في منطقة البادية شرقي البلاد.

وأشار المرصد إلى أن القتلى سقطوا جراء انفجار لغمين على الأقل كان قد زرعها تنظيم داعش في البادية شرقي محافظة حمص، لافتا إلى إصابة 18 آخرين بجروح مما يرشح ارتفاع عدد القتلى نظرا لوجود إصابات خطيرة.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس من العام 2019 وحتى اليوم، 1415 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ149 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

وجميع القتلى سقطوا هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب نهر الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم.