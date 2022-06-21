قتلى ومختطفين في هجوم على كنيستين في نيجيريا

اعلن مسؤول من الجمعية المسيحية في نيجيريا عن مقتل 8 وخطفوا 38 آخرين في هجوم شنه متطرفون على كنيستين في ولاية كادونا الشمالية، الأحد الماضي بعد أسبوعين من هجوم مماثل في جنوب غرب البلاد.

وقال رئيس الجمعية القس دانلامي جاجيري عبر الهاتف، إن الهجوم وقع أثناء قداس الصباح في كنيسة معمدانية، وأخرى كاثوليكية أمس الأحد.

ولم يرد المتحدث باسم شرطة الولاية ومفوض الأمن الداخلي في كادونا، على الفور على طلب للتعليق.

وهاجم مسلحون ببنادق من طراز "إيه.كيه-47" ومتفجرات كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية في بلدة أوو قبل نحو أسبوعين، ما أسفر عن مقتل 40 شخصاً.

