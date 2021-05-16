قتلى و اصابات بانهيار مدرج كنيس يهودي بالقدس – فيديو

قتل شخصان أصيب أكثر من 50 بجروح، مساء الاحد، جراء انهيار مدرج يعج بعشرات اليهود المتدينيين، في “جفعات زئيف” بالقدس.

وفي حصيلة لنجمة داوود الحمراء، قالت، إن 54 شخصا قد أصيبوا نتيجة لانهيار المدرج، بينهم خمسة في حالة خطيرة، و4 في حالة متوسطة.



وقال أحد المسعفين للقناة 13 العبرية، إن طواقم الإسعاف أكدت وفاة شخصين في المكان وأن هناك من 10-12 شخصا مصابون بإصابات خطيرة.

وتشير التقديرات الأولية لأسباب الحادث، -سب ما ذكرت مصادر عبرية، إلى الأعداد الكبيرة من المحتفلين بعيد “شفوعوت” الذين تجمعوا فوق المدرجات داخل الكنيس.

ويحتفل اليهود هذا المساء بعيد “شفوعوت” (الأسابيع) وهو ذكرى تسلم الشعب اليهودي الأسفار الخمسة الأولى للتوراة على جبل سيناء بعد سبعة أسابيع من خروج بني إسرائيل من مصر.

ويدعى هذا العيد بعيد “الحصاد” حيث يبدأ فيه موسم حصاد القمح.