قتيلان احدهما مصري بانفجار غاز بمطعم في العاصمة الاردنية

أسفر انفجار نجم عن تسرب للغاز في مطعم بالعاصمة الاردنية عمان الخميس، عن وفاة شخصين أحدهما مصري والاخر اردني، بحسب ما اعلنت مديرية الدفاع المدني.

وقال بيان لإدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني ان فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت صباح اليوم مع حادث تسرب لغاز داخل احد المطاعم بمنطقة وسط البلد، مما أدى إلى حدوث عملية عصف وتفريغ، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين إحداهما بالغة.

وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومي.

وفي بيان لاحق قالت ادارة الدفاع المدني انها تتعامل مع إصابة ثالثة وصفت بالبالغة تم نقلها إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، ليصبح المجموع النهائي للحادث وفاة شخصين احدهما يحمل الجنسية المصرية والآخر يحمل الجنسية الأردنية، وإصابة ثلاثة آخرين وصفت حالة اثنين منهم بالبالغة وواحدة متوسطة ، اثنان منهما يحملان الجنسية الأردنية وواحدة الجنسية المصرية .

وقالت إدارة الإعلام أن فريق البحث والإنقاذ الأردني أنهى عمليات البحث والتفتيش ولم يوجد أية إصابات أخرى تذكر .

