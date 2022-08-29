قتيلان باطلاق نار بولاية أوريغون الأمريكية

اعلنت الشرطة في مدينة بيند بولاية أوريغون الأمريكية مقتل عدد من المواطنين واصابة اخرين عندما اقتحم مسلح ساحة انتظار السيارات بمركز للتسوق بالمدينة، وبدأ في إطلاق النار.

واكدت الشرطة أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين، كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا في مكان الحادث.

وقالت الشرطة على لسان متحدث بأن مطلق النار مجهول الهوية دخل مركز تسوق "فورم" من منطقة سكنية قريبة، وبدأ في إطلاق النار في ساحة انتظار السيارات ببندقية من طراز "AR-15"، واتصل عدد من الأشخاص برقم 911 بعد الساعة 7 مساء بقليل للإبلاغ عن إطلاق النار على المجمع.

بعد ذلك عبر المهاجم ساحة انتظار السيارات ودخل محلا للبقالة "سيفواي"، حيث أطلق النار على شخص في المدخل ثم عثروا فيما بعد على شخص يعتقدون أنه مطلق النار، وقد قتل في المتجر. وقالت الشرطة إنه تم العثور على بندقية من طراز "AR-15" ومسدس بالقرب من جسد مطلق النار، حيث أكد ضباط الشرطة أنهم لم يطلقوا أعيرة نارية.