قتيلان بانفجار سيارة مفخخة في تكريت بالعراق

ارشيف

قال الجيش العراقي إن انفجار سيارة مفخخة أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ستة في مدينة تكريت الثلاثاء.

ووقع الانفجار، الذي وصفه الجيش بأنه "هجوم إرهابي"، عند نقطة تفتيش في المدخل الشمالي لتكريت على بعد 150 كيلومترا شمالي بغداد.

ووفقا لمصدر بالشرطة المحلية ومصدر طبي فإن القتيلين شرطيان. لكن الجيش قال إنهما مدنيان.

ووفقا لمصدر الشرطة فإن الجرحى جنديان وشرطي وثلاثة مدنيين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم في المدينة وهي مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين والتي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية خلال عامي 2014 و2015.

وأعلن العراق النصر على الدولة الإسلامية في ديسمبر كانون الأول 2017 بعد عامين من القتال. لكن التنظيم المتشدد لا يزال ينفذ هجمات على قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد.