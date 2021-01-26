قتيلان في انفجار دراجة مفخخة في مدينة تل أبيض شمالي سوريا

تعرضت المناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا لعشرات الهجمات بالسيارات والدرجات المفخخة، إضافة إلى العبوات الناسفة، ما أسفر عن مقتل وجرح مئات المدنيين.

قتل مدنيان وجرح اثنان آخران، الثلاثاء، جراء انفجار دراجة هوائية مفخخة في مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة شمالي سوريا.

وقال شهود أن قنبلة كانت مثبتة على الدراجة انفجرت وسط المدينة الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، واصابة اثنين آخرين وصفت جراح أحدهما بأنها "خطيرة"، وتم نقلهما إلى مستشفيات في تركيا.

وتعرضت المناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري" لعشرات الهجمات بالسيارات والدرجات المفخخة، إضافة إلى العبوات الناسفة، ما أسفر عن مقتل وجرح مئات المدنيين.

ويتهم الجيش الوطني وناشطون محليون، “قوات سوريا الديمقراطية” التي يسيطر عليها الاكراد، بالوقوف وراء التفجيرات التي تشهدها المنطقة بين الفترة والأخرى، بعد إلقاء القبض على بعض المشاركين في تنفيذ تلك الهجمات، واعترافهم بالتبعية لها، على حد قوله.

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