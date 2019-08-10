قتيلان بتفجير سيارة للامم المتحدة ببنغازي وحفتر يوقف العمليات العسكرية خلال العيد

لقي اثنان من موظفي الأمم المتحدة مصرعهما السبت، في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبا تابعا للمنظمة الدولية في بنغازي بشرق ليبيا، فيما اعلنت قوات القائد العسكري خليفة حفتر وقف العمليات العسكرية في البلاد خلال عيد الاضحى.

وقال سكان ومصدر عسكري إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، السبت.

وأضاف المصدر العسكري أن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات وخسائر في الأرواح، لكن التفاصيل الكاملة لا تزال غير معلومة.



وقال مصدر طبي ان الانفجار اسفر عن مقتل اثنين من موظفي الامم المتحدة.

وأكدت مصادر محلية أن “الانفجار وقع بالقرب من أحد المجمعات التجارية في منطقة الهواري بمدينة بنغازي”، مرجحة سقوط ضحايا نتيجة الازدحام، حيث يخرج المواطنون للتسوق بمناسبة عيد الأضحى.

ولم تصدر أي جهة رسمية أي بيان عن الحادث، كما لم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجير.

جاء ذلك فيما اعلن المشير خيلفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وقف العمليات العسكرية في البلاد خلال عيد الاضحى.

