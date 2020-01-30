قتيلان بهجوم لداعش على حاجز لقوات الامن في كركوك

زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش" خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

قال مصدر أمني عراقي الخميس، إن عنصري أمن قتلا بهجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" واستهدف حاجزا امنيا في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأضاف النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، للأناضول، أن "مسلحين من داعش هاجموا في ساعة متاخرة من ليلة الخميس حاجزا امنيا في أطراف قضاء داقوق جنوبي كركوك، مما اوقع قتيلين بصفوف قوات الامن".

وقتل مطلع الشهر الجاري 6 مدنيين عراقيين بكمين لمسلحي تنظيم "داعش" على الطريق الرابط بين محافظتي صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد.

والشهر الماضي، اقدم عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، على قتل 3 مدنيين في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد ساعات من اختطافهم، وفقا لمصدر أمني.

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

