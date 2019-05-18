قتيلان بهجوم لداعش على حقل زلة النفطي الليبي

قال مصدر أمني إن حارسين قتلا وخُطف أربعة آخرون في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت في هجوم استهدف حقل زلة النفطي الليبي يشتبه أنه لتنظيم الدولة الإسلامية.

واستهدف المهاجمون إحدى بوابات الحقل قرب بلدة زلة الواقعة على بعد 760 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس. وقال المصدر وسكان طلبوا عدم نشر أسمائهم لرويترز إن منفذي الهجوم قتلوا حارسين ثم فروا.

وأعلنت الدولة الإسلامية لاحقا مسؤوليتها عن الهجوم من خلال وكالة أعماق للأنباء التابعة لها.

وحقل زلة تابع لشركة الزويتينة للنفط التي ضخت حقولها 19 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2018.

وقال مهندس لرويترز إن عمال الحقل لم يصبهم سوء كما لم تتعرض المنشآت لأضرار.

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط يوم السبت إن استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد قد تؤدي لفقد 95 بالمئة من الإنتاج.

وأكد صنع الله الهجوم على حقل زلة للصحفيين في السعودية قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الأحد لمنتجي النفط من أوبك وخارجها.

وتزامن الهجوم مع حملة تشنها قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر للسيطرة على طرابلس.

