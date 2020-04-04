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فرنسا.. قتيلان و 7 جرحى جراء هجوم بسكين قرب "ليون"

منشور 04 نيسان / أبريل 2020 - 10:47
شرطة فرنسية
شرطة فرنسية

تحدثت وسائل اعلام فرنسية عن سقوط قتيلين و 7 جرحى، جراء هجوم بسكين في بلدة رومان سور ديزير قرب ليون، مشيرة الى اعتقال المهاجم

 

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