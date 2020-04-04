فرنسا.. قتيلان و 7 جرحى جراء هجوم بسكين قرب "ليون"

منشور 04 نيسان / أبريل 2020 - 10:47 شرطة فرنسية تحدثت وسائل اعلام فرنسية عن سقوط قتيلين و 7 جرحى، جراء هجوم بسكين في بلدة رومان سور ديزير قرب ليون، مشيرة الى اعتقال المهاجم مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند وفيات كورونا حول العالم تتخطى 60 ألفا بلجيكا.. 1283 وفاة و18431 إصابة من "كورونا" التحالف الدولي يعيد إلى القوات العراقية موقعا كانت تشغله قواته سواريز يرفض التشكيك بلاعبي برشلونة العراق.. الزرفي يسلم برنامج حكومته ل"النواب" Loading content ...