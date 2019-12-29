قتيلان في إطلاق نار على كنيسة في تكساس

لم تصدر السلطات بعد أي معلومات عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجوم.

قتل شخصان وأصيب ثالث إصابة خطرة، الأحد، في إطلاق نار على كنيسة قرب منطقة فورت وروث بولاية تكساس الأميركية.

وقالت شبكة أن بي سي، أن أحد الضحايا قتل في موقع الحادث عند كنيسة ويست فريوي تشيرتش أوف كرايس، في حين توفي الآخر أثناء نقله إلى المستشفى.

ونقلت الشبكة عن أحد منتسبي دائرة الدفاع المدني في منطقة وايت سيتلمانت تأكيده السيطرة على الوضع وعدم وجود تهديد قائم للمنطقة.

ولم تصدر السلطات أي معلومات عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجوم.

