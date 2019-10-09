قتيلان في اطلاق نار أمام كنيس يهودي في ألمانيا

فتح مسلح النار من بندقية آلية أمام كنيس يهودي في شرق ألمانيا الاربعاء، ما اسفر عن مقتل شخصين على الاقل واصابة عدد اخر بجروح، فيما قالت الشرطة ان المهاجم تمكن من الفرار.

قالت الشرطة الألمانية إن شخصين قتلا في إطلاق نار خارج كنيس يهودي في مدينة هاله بشرق البلاد الأربعاء.

وأضافت الشرطة المحلية على تويتر ”بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن“.

وذكرت صحيفة بيلد اليومية التي تباع على نطاق واسع على موقعها الإلكتروني أن إطلاق النار وقع أمام كنيس يهودي.

وتحدثت انباء أيضا عن القاء قنبلة يدوية على مقبرة يهودية تقع قريبا من مكان الهجوم.

