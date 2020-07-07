قتيلان في انفجار بمصنع في طهران

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية يوم الثلاثاء إن شخصين قتلا في انفجار في مصنع بجنوب العاصمة طهران هو الأحدث في سلسلة انفجارات وحرائق أصاب بعضها مواقع حساسة.

وقال أمين بابائي وهو مسؤول محلي ”خطأ بشري تسبب في انفجار بأحد المصانع... قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون“. وأضاف أن الانفجار وقع في ”منطقة صناعية“ في باقر شهر بالقرب من طهران.

وقال بابائي ”الانفجار الذي نتج عن تهاون العمال في التعامل مع صهاريج الأكسجين.. كان قويا لدرجة أنه دمر تماما جدران مصنع مجاور أيضا“.

ويوم الخميس اندلع حريق في مبنى مقام على مستوى سطح الأرض في منشأة نطنز النووية الإيرانية المقامة تحت الأرض والتي تقوم بالدور الأساسي في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني وقالت السلطات إن الحريق أسفر عن أضرار كبيرة.

وفي الأسبوع الماضي أيضا لقي 19 شخصا حتفهم في انفجار في منشأة طبية في شمال طهران وقال مسؤول إن سبب الانفجار تسرب غاز.

ويوم 26 يونيو حزيران وقع انفجار في شرق طهران بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية حيث يجري تطوير الأسلحة وقالت السلطات إن الانفجار وقع بسبب تسرب في منشأة لتخزين الغاز في منطقة خارج القاعدة.

