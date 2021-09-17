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قتيلان في عملية طعن بهولندا

منشور 17 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:41
وقالت الشرطة انها اعتقلت المنفذ
وقالت الشرطة انها اعتقلت المنفذ

لقي شخصين على الاقل مصرعهما  وأصيب ثالث جراء عملية طعن نفذت صباح اليوم الجمعة في مدينة ألميلو في شرق هولندا وفق ما افادت الشرطة المحلية 

ولم تتضح ملابسات الحادث بعد، إذ تداولت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر رجلا مسلحا بقوس على شرفة عمارة سكينة وتوثق دوي إطلاق نار يعتقد أنه كان من قبل الشرطة. وأكدت تقارير محلية أن الرجل أطلق سهاما من الشرفة وتم العثور على جثة داخل العمارة.

 

وقالت الشرطة انها اعتقلت المنفذ

ولم يتضح فيما اذا كان الهجوم على خلفية ارهابية ام جنائية

 

 

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