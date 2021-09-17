قتيلان في عملية طعن بهولندا

لقي شخصين على الاقل مصرعهما وأصيب ثالث جراء عملية طعن نفذت صباح اليوم الجمعة في مدينة ألميلو في شرق هولندا وفق ما افادت الشرطة المحلية

ولم تتضح ملابسات الحادث بعد، إذ تداولت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر رجلا مسلحا بقوس على شرفة عمارة سكينة وتوثق دوي إطلاق نار يعتقد أنه كان من قبل الشرطة. وأكدت تقارير محلية أن الرجل أطلق سهاما من الشرفة وتم العثور على جثة داخل العمارة.

Op deze beelden is te zien dat er een man met een kruisboog op het balkon stond. #almelo #rtvoost pic.twitter.com/35sNdUFkQl — RTV Oost (@rtvoost) September 17, 2021

وقالت الشرطة انها اعتقلت المنفذ

ولم يتضح فيما اذا كان الهجوم على خلفية ارهابية ام جنائية