قتيلان في لبنان جراء إطلاق نار على خلفية "البنزين"

قتل شخصين في منطقة التبانة، شمال لبنان عقب تطور خلاف ثم إطلاق نار، على خلفية بيع وشراء مادة البنزين في "السوق السوداء".

ويعاني لبنان في الفترة الأخيرة من أزمة اقتصادية حادة، حيث انهارت العملة الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وفقدان بعضها، إضافة إلى انقطاع مادة البنزين والعديد من الأدوية والمعدات الطبية.

وتم القاء قنبلة في منطقة البداوي فجرا، وبعدها جرى حضور فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة، التي عملت على نقل القتيلين إلى مستشفى الإسلامي، حيث شهد محيطه انتشارا كثيفا للجيش تخوفا من حصول أي رد فعل.