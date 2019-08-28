قتيلان في نزاع عشائري في العراق

أفادت مصادر عراقية بأن قوات الرد السريع تدخلت لحل نزاع عشائري مسلح في محافظة البصرة جنوب العراق، بعد أن أسفر النزاع عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن مصدر أمني قوله، إن قوات الرد السريع تدخلت لحل نزاع عشائري، اندلع مساء اليوم بناحية الهوير التابع لقضاء المدينة في محافظة البصرة.

وأوضح المصدر، أن النزاع العشائري المسلح نتج عنه مقتل شخصين وإصابة امرأة بجروح خطيرة.

وأشار المصدر، إلى أن قوات الرد السريع تمركزت في مجموعة من الدور التي صدرت منها الاطلاقات النارية، فيما لاذ أصحابها باتجاه هور الهوير في قضاء المدينة.