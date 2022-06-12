4 قتلى من الجيش التركي بإنفجار شمال العراق (صور)

ارتفع عدد قتلى انفجار عبوة ناسفة بعناصر من الجيش التركي في شمال العراق، إلى أربعة ، بحسب وزارة الدفاع العراقية، التي نشرت أسماء وصور القتلى.

وفي وقت سابق، أعلنت أنقرة عن إطلاق عملية "المخلب القفل" ضد حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها تركيا ككيانات إرهابية.

وتعلن وزارة الدفاع التركية عن مقتل مسلحين فضلا عن جنود بين الحين والآخر خلال العملية.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızda vatani görevini yapacak 2022 Yılı Mayıs Ayı Celbi 1’inci Grup Mükellef Erlerin yemin töreni Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında icra edildi.#MSB pic.twitter.com/mp1LOlesKE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2022

من جهتها، دانت الرئاسة العراقية العملية العسكرية التركية، واعتبرتها انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لأمنه القومي.

وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريحات له، إن العملية تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".