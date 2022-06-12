  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. قتيلان من الجيش التركي بإنفجار شمال العراق

4 قتلى من الجيش التركي بإنفجار شمال العراق (صور)

منشور 12 حزيران / يونيو 2022 - 07:55
عناصر من الجيش التركي
عناصر من الجيش التركي

ارتفع عدد قتلى انفجار عبوة ناسفة بعناصر من الجيش التركي في شمال العراق، إلى أربعة ، بحسب وزارة الدفاع العراقية، التي نشرت أسماء وصور القتلى.

وفي وقت سابق، أعلنت أنقرة عن إطلاق عملية "المخلب القفل" ضد حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها تركيا ككيانات إرهابية.

وتعلن وزارة الدفاع التركية عن مقتل مسلحين فضلا عن جنود بين الحين والآخر خلال العملية.

من جهتها، دانت الرئاسة العراقية العملية العسكرية التركية، واعتبرتها انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لأمنه القومي.

وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريحات له، إن العملية تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...