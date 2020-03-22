قتيلان من الجيش التركي بهجوم لمتطرفين شمال سوريا

يواصل الجيش التركي استقدام التعزيزات العسكرية إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، بعد إعلان وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين بهجوم شنته مجموعات متطرفة.

وقال نشطاء إن رتلا عسكريا تركيا يتكون من 40 آلية ويضم معدات لوجستية وهندسية وغرف محارس مسبقة الصنع ومدرعات، دخلت من معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق أن جنديين تركيين قتلا الخميس الماضي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا بهجوم صاروخي شنته "بعض الجماعات المتطرفة".

وقالت الوزارة إن الهجوم أسفر عن إصابة جندي آخر، مضيفة أن قواتها فتحت النار على أهداف في المنطقة.

ويسير الجيش التركي دوريات مشتركة مع القوات الروسية منذ 15 مارس الجاري، وذلك بعد اتفاق توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان يتضمن وقفا لإطلاق النار وإنشاء ممر آمن في إدلب، شمال غربي سوريا.