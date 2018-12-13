قتيلان واصابتان خطرتان من قوات الاحتلال بإطلاق نار قرب رام الله

قوات من جنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط مدينة رام الله

أعلنت مصادر اسرائيلية عن مقتل جنديين واصابة اثنين اخرين بجروح حرجة في عملية اطلاق نار، نفذها مقاومون فلسطينيون شرق مدينة البيرة قرب مستوطنة عوفرا.ووفقا للمعلومات الاولية، فان شابا أطلق النار نحو مجموعة من الجنود، الذين كانوا يقيمون حاجزا عسكريا على مدخل مستوطنة عوفرا .لكن اذاعة جيش الاحتلال قالت ان مسلحا فلسطينيا ترجل من سيارته واطلق النار باتجاه ثلاثة جنود واصابتهم حرجة جدا قبل ان ينسحب من المكان.

روايات كثيرة تتناقلها الصحافة الاسرائيلية عن منفذ العملية فهناك صحيفة معاريف تقول ان المنفذ ترجل من سيارته واطلق النار على الجنود ولاذا بالفرار .فيما اذاعة الجيش تقول ان الجنود اطلقوا النار على مدني ظناً منهم أنه المهاجم وأردوه قتيلاً.

وقالت القناة العاشرة الاسرائيلية انه على ما يبدو ان هناك منفذان لعملية اطلاق النار ، استقلا سيارة من نوع ميتسوبيشي، والذين فروا من المكان، وليس من الواضح ان أصيبوا من اطلاق عناصر الجيش الذين تواجدوا بالمكان النار نحوهم.