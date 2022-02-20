قتيلان وتدمير منازل في هجوم أوكراني على "لوغانسك"

قتل مدنيان ، وتعرضت مجموعة من المنازل للتدمير، اليوم الأحد في جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، إثر هجوم شنته قوات أوكرانية في منطقة بيونيرسك.

وعبرت صباح اليوم، تشكيلات مسلحة أوكرانية، نهر سيفرسكي دونيتس، تحت غطاء من المدفعية، في محاولة منها لمهاجمة مواقع الدفاعات الشعبية في منطقة بيونيرسك.

وجاء في بيان الشرطة في جمهورية لوغانسك: "أسفر عدوان مسلحي كييف مع الأسف، عن مقتل مدنيين اثنين وتدمير خمسة منازل".

التعبئة العسكرية

وأعلن رئيس حكومة لوغانسك، سيرغي كوزلوف، أن عدد المواطنين الذين سيتم استدعاؤهم إلى جيش الدفاع يعتمد على الظروف والأوضاع الراهنة.

ووفقا لتصريحات كوزلوف بشأن المدة التي ستستغرق فيها التعبئة العسكرية قال: "سيعتمد الأمر كله على الظروف".

وبحسب كوزلوف، يتم استدعاء جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما، بغض النظر عن خبرتهم القتالية وتخصصهم العسكري.

وشدد كوزلوف على أنه إذا لم يكن أحد سكان الجمهورية مسجلاً لدى الجيش ولم يتلق استدعاءً، ولكنه يندرج تحت معايير العمر، يتعين عليه الحضور إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.

وتشهد مراكز التجنيد في لوغانسك إقبالا كثيفا للمواطنين الذين يريدون الانضمام للجيش.

وتتركز في المدينة ثلاثة مراكز أساسية للتجنيد العسكري يحصل فيها المواطنون على كل اللوازم الحربية من عتاد وألبسة استعدادا للحرب.

إطلاق نار على طاقم تلفزيوني

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون "Union TV"، ومقرها في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن طاقم تصويرها تعرض لإطلاق نار من القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سخانكا جنوبي الجمهورية.

وقالت الإذاعة في بيان نشر على قناتها الرسمية على "تلغرام"، إن "طاقم الفيلم التابع لشركة يونيون التلفزيونية تعرض لإطلاق نار في سخانكا".

الجيش الأوكراني يواصل قصف دونيتسك ولوغانسك واستهداف المناطق السكنية والحكومية https://t.co/igMFIhEwWl — الأهرام AlAhram (@AlAhram) February 20, 2022

واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.



