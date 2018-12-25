قتيلان و 11 مصابا بانفجار سيارة ملغومة شمال العراق

أرشيفية

قال الجيش العراقي في بيان، إن قتيلين على الأقل سقطا كما أصيب 11 شخصا في انفجار سيارة ملغومة بمدينة تلعفر في شمال البلاد الثلاثاء.

وقال البيان: “اعتداء إرهابي بواسطة عجلة مفخخة نوع ’بيك اب’ كانت مركونة في منطقة رأس الجادة بقضاء تلعفر، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 11 آخرين”.