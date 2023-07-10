قتيلان و 6 مفقودين في فيضانات اليابان (فيديو)

تعرضت مناطق جنوب غرب اليابان لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بفيضانات وانزلاقات أرضية، مما خلف خسائر بشرية جديدة، حيث توفي شخصان، في حين لا يزال ستة آخرون في عداد المفقودين.

الأمطار الغزيرة التي استمرت منذ بداية الأسبوع اجتاحت مناطق كيوشو وتشوغوكو، مسببة فيضانات في الأنهار وانهيارات أرضية، وأدت إلى إغلاق الطرق وتعطيل حركة القطارات، إضافة إلى قطع إمدادات المياه في بعض المناطق.

وقد أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا طارئًا لسكان محافظتي فوكوكا وأويتا في جزيرة كيوشو، داعية السكان في المناطق القريبة من الأنهار والتلال إلى توخي أقصى درجات الحذر، كما نصحت أكثر من 1.7 مليون نسمة في المناطق المعرضة للخطر بالاحتماء واتباع إرشادات السلامة.

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وبحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث ومسؤولي المحافظة، تم تأكيد وفاة شخصين وفقدان ستة آخرين على الأقل جراء هذه الكوارث الطبيعية المدمرة، وتم العثور على رجل ميتًا داخل سيارته التي غرقت في نهر في مقاطعة ياماغوتشي.

وفي بلدة سويدا بمحافظة فوكوكا، دُفِنَ شخصان تحت الانزلاق الأرضي، في حين تم إنقاذ أحد الأشخاص وهو مازال على قيد الحياة، ومع ذلك، عُثِرَ على الشخص الآخر بدون علامات على الحياة وأعلن لاحقًا عن وفاته وفقًا لمسؤولي المحافظة.

وتواصل فِرَق الإنقاذ في مدينة كاراتسو بمحافظة ساغا عمليات البحث عن ثلاثة أشخاص آخرين تعرضت منازلهم لانزلاقات أرضية.

